Paola Caruso, torta e palloncini in famiglia… Ma il fidanzato dov'è?

Paola Caruso ha compiuto 36 anni e non ha voluto rinunciare a una festicciola a casa insieme a pochi intimi. Hanno cenato tutti insieme e, dopo le candeline spente con l'aiuto di Michelino, si sono scatenati tutti con i balli in salotto. Clima gioioso e spensierato tra festoni e palloncini, e la festeggiata è sempre più innamorata del figlio... ma non aveva anche un fidanzato?

A inizio dicembre la Caruso era uscita allo scoperto con il politico Paride Mazzotta, con cui aveva trascorso qualche giorno di fuoco alle Maldive. Dopo la vacanza però di lui si sono perse le tracce e alla festa di compleanno lui non ha partecipato. Poco male comunque, sono mancati né divertimento né affetto per la festeggiata.

La Caruso ha allestito il salotto di casa con palloncini e festoni tutti sul color oro rosato, caldo e scintillante. Una festa semplice in cui però non ha voluto rinunciare a un tocco glamour. Lei ha scelto un look sobrio, con camicia bianca e pantaloni in tinta. Michelino, con tanto di papillon, era un cavaliere perfetto e ha soffiato sulle candeline insieme alla sua mamma.

