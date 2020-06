Ossa rotte e fasciature, i vip infortunati durante il lockdown

Chi pensava che sarebbe bastata la quarantena per mettere al riparo da incidenti grandi e piccoli, dovrà ricredersi. Durante il lockdown e la ripresa sono molte le star che sono finite all'ospedale con ossa rotte e fasciature. L'ultima è Mara Venier che si è fratturata un piede cadendo dalle scale. Ma non è la sola: Vincent Cassel è rimasto vittima di un incidente in moto e Kaia Gerber si è lesionata il gomito.

Piede rotto, una botta in testa e tanto spavento per Mara Venier che è caduta dalle scale mentre usciva di casa. Non si è certo fatta fermare ed ha condotto la puntata di "Domenica In" come se niente fosse, salvo poi postare su Instagram una foto distesa a letto con tanto di gesso.

Anche Kaia Gerber ha preso il suo infortunio con filosofia. La fasciatura al braccio si è trasformata in un accessorio da sfoggiare negli scatti in bikini a bordo piscina o sul prato mentre è intenta a dipingere. La modella non ha però voluto dare dettagli sull'incidente.

Vincent Cassel è caduto mentre guidava il suo scooter nei dintorni di Biarritz e si è procurato una ferita alla testa. L'attore su Instagram ha rassicurato i fan mostrandosi bendato e con il volto tumefatto ma scrivendo: "Tutto bene. Sono vivo, grazie".

Il giardinaggio è stato "fatale" per Brian May, il chitarrista dei Queen, che ha riportato uno strappo a un muscolo del gluteo mentre faceva giardinaggio. Il dolore lancinante non è stato tutto: durante la terapia in ospedale ha anche avuto un attacco di cuore. Per fortuna senza gravi conseguenze.