Incidente domestico per Mara Venier: "Sono caduta dalle scale"

Piccolo incidente domestico per Mara Venier , che posta su Instagram una foto con l'espressione sconsolata e il piede fasciato che spunta dalla scrivania: "Sono caduta dalle scale stamattina per venire qua... penso frattura al piede... una botta in testa!". Tanti fan e amici vip hanno scritto il loro messaggio di incoraggiamento alla stoica conduttrice che non rinuncia ai suoi appuntamenti in tv.

"Amore mi spiace tanto", scrive Elisabetta Gregoraci a commento del post social. Tanti gli ammiratori che scrivono a zia Mara, tra chi chiede notizie, chi le fa l'in bocca al lupo e chi la invita a riguardarsi e non scherzare con la salute. Lei rassicura tutti: dopo la diretta con "Domenica In" promette di andare a farsi fare le radiografie.

Non è la prima volta che la Venier conduce una trasmissione con le ossa fratturate. Memorabile l'episodio del 1995 quando cadde durante un ballo sfrenato con Luca Giurato. In quel caso si trattava di un trauma distorsivo rotatorio del ginocchio destro con lesione dei legamenti esterni e meniscale, che comunque non impedì a Mara di andare lo stesso in onda nelle settimane successive all'incidente. Ora è il piede ad aver subito danni e la conduttrice, come 25 anni fa, non ha nessuna intenzione di fermarsi. Tanto più che, stavolta, ha fatto tutto da sola...

