Gaffe di Mara Venier su Irene Grandi con Bugo 

"Mi sono piaciute tante canzoni, ma la prima che mi ha colpito è quella di Irene Grandi". Bugo risponde così alla domanda di Mara Venier sui suoi brani preferiti della 70esima edizione del Festival di Sanremo. Ma la conduttrice ha fatto una gaffe che non è passata inosservata e che è diventata virale. "Irene Grandi? Ma non c'era!", ha replicato infatti la "zia d'Italia" e poi guardando il pubblico e gli autori ha concluso tra le risate: "Ah, no... ho sbagliato. Ho la febbre!".

Irene Grandi ha infatti partecipato a Sanremo con il brano "Finalmente io", scritto da Vasco Rossi.

Tornando alla Venier, a "Domenica In" ha ospitato anche Elettra Lamborghini e Mara le ha assicurato di cantare meglio di MYSS KETA che ha duettato con lei in "Non succederà più". "Se tu cerchi una compagna di una certa età per fare un duetto – ha detto Mara - mi propongo perché canto meglio della tua compagna, con tutta la simpatia... sarà stata l’emozione".

E KETA subito dopo ha lanciato la sfida su Twitter: "Prova sul campo Mara Venier". Sfida accettata.

