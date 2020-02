Malore in diretta per Mara Venier: "E' arrivato il medico di corsa"

I malanni di stagione hanno causato qualche problema a Mara Venier durante la diretta domenicale del suo programma. La conduttrice era apparsa piuttosto provata dall’influenza e anche durante le interviste la sua voce andava e veniva. Poi al ritorno in studio dopo una pausa pubblicitaria ha confessato al pubblico: “Non mi stavo sentendo molto bene, stavo per andare in camerino a sdraiarmi perché mi sentivo di svenire, è dovuto venire il medico“.

A "Domenica In", dopo un inizio sottotono, le condizioni di salute della conduttrice sono peggiorate con il passare del tempo. La stessa Venier ha più volte ammesso di non sentirsi bene, senza però mai perdere il sorriso: “La voce è andata... e non solo quella“, ha detto.

Poi al ritorno in studio dalla pausa ha accolto il nuovo ospite, Gianluca Grignani. Il cantautore le ha detto: "Sei sempre in formissima". e Mara ha replicato: "Sì, una meraviglia". Quindi ha deciso di condividere l'episodio accaduto dietro le quinte poco prima: "Qui in studio fa molto caldo. Adesso hanno acceso un po' l'aria condizionata. Non ti nascondo che c'è stato un momento in cui è arrivato il medico di corsa perché mi sono sentita svenire e stavo per andare in camerino a sdraiarmi. Poi ho detto: ‘E poi Domenica In chi la conduce? E Grignani cosa fa? Dove va? Torna a casa?".

