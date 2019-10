Mara Venier scatenata alla sua festa di compleanno

Una domenica spumeggiante per Mara Venier che ha festeggiato il compleanno tra sorprese in tv e party con i nipoti a casa. La conduttrice ha ricevuto gli auguri dolcissimi del marito Nicola Carraro che sui social ha scritto: "Auguri mio amor", poi le ha dedicato un video e infine si è presentato negli studi televisivi portandole un mazzo di rose rosse e schioccandole un bacio appassionato davanti alle telecamere.

Festa in camerino, musica e auguri in diretta e un party indimenticabile a casa. La lunga giornata per festeggiare i 69 anni di Mara è terminata con torta e canzoni tra l'affetto degli amici, dei figli e dei nipotini. Sfoglia la gallery per non perderti i momenti più belli...