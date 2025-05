Da ora in poi ci sarà una rosa che avrà il nome di Kate Middleton. Il mondo dei fiori acquisisce la "rosa di Catherine". Un orto botanico inglese, la Royal Horticultural Society (Rhs), storica istituzione di orticultura nel Regno Unito, ha infatti annunciato di aver dato al fiore il nome della principessa per celebrare la forza curativa della natura, ma anche come omaggio al coraggio mostrato dalla moglie dell'erede al trono William passata attraverso la diagnosi di cancro dell'anno scorso e al periodo molto difficile di chemioterapia e ripresa conclusosi con la remissione dalla malattia che le ha permesso il ritorno a un'attività pubblica via via più intensa.