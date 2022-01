Nuovi arrivi nelle famiglie dei vip, ecco i bebè nati a gennaio

Nel primo mese dell'anno le cicogne vip hanno avuto il loro bel da fare. Sono stati ben cinque le new entry nelle famiglie dei famosi, a partire dal parto gemellare di Ashley Graham . In Italia è stato il turno di Alessia Macari , con la sua prima figlia, di Gigi D'Alessio (che è arrivato a quota cinque) e di Mariano Di Vaio (al quarto bebè).

Leggi Anche Ashley Graham di nuovo mamma: sono nati due gemelli

I gemelli di Ashely Graham si sono fatti attendere. La modella plus size ha partorito qualche giorno dopo il termine previsto. Ha annunciato il parto sui social e poi si è presa un po' di tempo per godersi i suoi bebè, due maschietti dei quali non ha rivelato il nome. Alessia Macari invece è diventata mamma di una femminuccia, Nevaeh, avuta dal marito Oliver Kragl. Poco dopo il parto ha annunciato di avere contratto il coronavirus.

Leggi Anche Fiocco rosa in casa di Mariano Di Vaio: è nata Mia Annabelle

Cresce ancora la famiglia già allargatissima di Gigi D'Alessio. La compagna Denise Esposito gli ha dato il quinto figlio, Francesco, dopo Claudio (già papà a sua volta), Luca (che è tra gli allievi di "Amici") e Ilaria avuti da Carmela Barbato, e Andrea nato da Anna Tatangelo. Un nuovo membro anche nella big family di Mariano Di Vaio. Ai tre maschietti avuti da Eleonora Brunacci si aggiunge ora una femminuccia: Mia Annabelle. Durante il parto c'è stata qualche complicazione, ma alla fine tutto è andato per il verso giusto.



