Fiocco rosa in casa di Mariano Di Vaio: è nata Mia Annabelle

Dopo tre maschietti, è finalmente arrivata la femminuccia per Mariano Di Vaio ed Eleonora Brunacci. La coppia ha annunciato sui social la nascita della loro figlia, Mia Annabelle, pubblicando una foto della sua manina tra quelle dei genitori. Non è stato un parto facile, il travaglio è stato lungo e complicato ma alla fine tutto si è risolto per il meglio e mamma e papà hanno potuto abbracciare la loro piccolina.