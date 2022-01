Alessia Macari ha partorito: è nata Nevaeh Kragl, ecco il significato del nome

Un post social con la sua mano, quelle della piccola appena nata e del neopapà Oliver Kragl : così Alessia Macari annuncia sui social di essere finalmente diventata mamma. Negli scorsi mesi ha raccontato ai follower tutti i momenti della sua gravidanza, condividendo ansie, paure, gioie... Il nome scelto per la bimba l'ha tenuto per sé fino all'ultimo, e solo ora ha rivelato di averla chiamata Nevaeh.

Per la sua primogenita, Alessia ha scelto un nome molto diffuso in Irlanda (dove lei stessa è nata e cresciuta). "Ciao a tutti! Io mi chiamo Nevaeh Kragl, il mio nome si pronuncia NE-VE-AH. (Letto al contrario si legge HEAVEN… che tradotto dall’inglese è 'paradiso')", ha spiegato la neomamma. "Sono nata il 14/01/22 e peso 3.470kg. Adesso sono felice perché finalmente sono tra le braccia dei miei genitori (loro dicono che sembro una piccola polpetta)", ha continuato. "Mamma e papà vi ringraziano tantissimo per tutti i messaggi, mamma adesso ha bisogno di riposare, ma appena starà meglio si farà sentire. Adesso ci godiamo solo questi momenti bellissimi finalmente tutti e tre insieme", ha concluso la ex Ciociara di "Avanti un altro".

Durante la gravidanza, la Macari ha raccontato le sue emozioni, dato e chiesto consigli su come affrontare la nuova avventura, parlato delle sue speranze e delle sue scelte. La decisione di non allattare la piccolina ha creato scalpore e le è valsa l'attacco di molti hater ma lei è rimasta ferma sulle sue posizioni. Durante gli ultimi mesi ha anche dovuto fare i conti con le minacce di uno stalker che l'ha ripetutamente presa di mira. Ma ora tutto questo è acqua passata ed è tempo di guardare al futuro che con Oliver e Nevaeh sarà un vero paradiso.

