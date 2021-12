Alessia Macari completamente nuda col pancione di 9 mesi

La data del parto si avvicina e Alessia Macari sfoggia sui social il suo bellissimo pancione. Senza nulla addosso (fatta eccezione per il cappello) posa per una serie di scatti in bianco e nero lasciandosi ammirare in tutta la sua bellezza da futura mamma. "Il vero valore della vita lo capisci quando cresce dentro di te" scrive, nell'attesa di dare alla luce la sua principessa.

Sono stati 9 mesi intensi per Alessia, che ha dovuto fare i conti con gli hater dopo aver parlato della sua decisione di non allattare al seno la piccola. Gli attacchi però non le hanno tolto la voglia di raccontare la sua dolce attesa sui social, e di condividere con i follower la sua gioia e le sue paure. Anche gli scatti sexy non sono mancati, con il pancione nudo in bella mostra a favore di flash.

La Macari, prima vincitrice del "Grande Fratello Vip", aspetta la sua prima figlia dal marito Oliver Kragl. Sarà mamma entro Natale e i follower sono in trepidazione. Intanto si lancia in un'escalation di scatti piccanti con i jeans slacciati e il reggiseno, con il bomber del marito aperto sul suo corpo nudo e poi totalmente senza veli.