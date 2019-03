Alessia Macari, palpatina hot con il fidanzato alle terme

Siparietto hot per Alessia Macari e il suo fidanzato Oliver Kragl, insieme alle terme per qualche ora di relax. La vincitrice del primo "Grande Fratello Vip" e il calciatore regalano scatti social da bordo vasca o dai vialetti del centro termale. Poi, mentre si abbracciano distesi languidamente sul lettino, lui non resiste alla tentazione... e ci scappa una palpatina al seno.