Nuove curve da stadio, guarda chi schiera l'Italia

C'era una volta la sfida tra le wags sugli spalti in vista delle partitissime degli azzurri. Ora, non sempre vanno allo stadio, ma sono comunque gradi tifose. In vista della partita dell'Italia contro la Grecia, abbiamo provato a schierare le compagne, mogli, fidanzate dei convocati e la squadra che ne è uscita è per veri bomber. Da lady Verratti alle Insigne, Immobile, D'Ambrosio...