Nuova uscita pubblica per Charlene di Monaco, dolce e affettuosa con i gemelli

Come da accordi (milionari) la principessa Charlene di Monaco presenzia alla festa di Santa Devota.

Per la seconda volta a distanza di una settimana, la moglie di Alberto partecipa a un evento ufficiale insieme ai suoi gemellini. Appare rilassata ed elegante e come sempre è molto premurosa e dolce nei confronti di Jacques e Gabriella. Vestita in total denim con gli occhiali scuri e il suo taglio di capelli biondo platino è la madrina perfetta per il Tournoi Sainte Dévote de Rugby a Monte Carlo.