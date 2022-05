Charlene di Monaco, un accordo milionario dietro il ritorno a casa

Arisa e Alvise Rigo sfrecciano in moto per Milano

Leggi Anche Charlene di Monaco è tornata in famiglia: eccola con i gemelli

Di scandali nella vita di Alberto ce ne sono stati parecchi, e di affrontare anche quello di un divorzio proprio non ne ha voglia. E così il principe di Monaco avrebbe ceduto davanti alle richieste della moglie: 12 milioni di euro l'anno per mantenere la famiglia unita, almeno pubblicamente. A fronte del vitalizio, Charlene si impegna a presenziare agli eventi ufficiali, come il Grand Prix di Monaco, e la Festa nazionale e per Santa Devota.



Il lato economico non sarebbe il solo aspetto considerato dal contratto. Secondo Voici, Alberto si sarebbe impegnato a rispettare altre segretissime clausole molto impegnative per la corona. Charlene vivrà in Svizzera, dove pare abbia già trovato la sua dimora, e farà avanti e indietro secondo le necessità e gli impegni ufficiali. I gemelli continueranno a vivere nel Principato, ma la madre avrà diritto ad averli con sé durante le vacanze scolastiche. Non sarà certo un gesto d'amore, ma almeno le apparenze saranno salve.