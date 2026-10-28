Sul padre di Noemi sono note alcune informazioni in più. In passato è stata la stessa cantante ha raccontare che Armando Scopelliti è cresciuto a Monfalcone fino agli 11 anni per poi trasferirsi a Roma con i genitori, di origine calabrese. La musica ha avuto un ruolo importante anche nella sua vita: suonava la chitarra in una band. Un'esperienza lontana dai successi ottenuti dalla figlia, ma che testimonia come la passione per le sette note fosse già presente in famiglia.