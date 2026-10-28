Passione giallorossa

Noemi: "Mamma non lo sa, ma ora dovrà venire sempre allo stadio"

La cantante ha condiviso un selfie dagli spalti durante la partita tra la Roma e il Cagliari, finita 4-2 a favore dei giallorossi

28 Ott 2026 - 16:44
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Nelle sue Storie Instagram, la cantante Noemi , 44 anni,  ha pubblicato un selfie che mostra lei e la madre (Stefania Serra) allo stadio, pronte a fare il tifo durante la partita tra la Roma e il Cagliari, finita 4-2 a favore dei giallorossi. "Mamma non lo sa, ma ora dovrà venire sempre allo stadio", ha scritto l'artista, accompagnando la frase con due cuoricini: uno giallo e uno rosso.

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Dopo il selfie, Noemi ha pubblicato nelle Storie anche una sua foto nella quale regge tra le mani una maglia di calcio personalizzata, con il suo nome e il numero nove scritti in giallo. Immancabile la scritta "Forza Roma", che testimonia la passione con cui la cantante segue la sua squadra del cuore.

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Stefania Serra e la passione per l'arte

 Le informazioni pubbliche sulla madre di Noemi sono limitate. Stefania Serra è una grande appassionata d'arte, anche se non ha intrapreso una carriera professionale in questo ambito. Il suo interesse si affianca a quello musicale del marito, Armando Scopelliti, delineando un contesto familiare nel quale Noemi ha potuto avvicinarsi a diverse forme di espressione artistica. La cantante ha raccontato in poche occasioni aspetti della propria vita privata e dei suoi genitori, mantenendo generalmente lontani dai riflettori molti dettagli della loro quotidianità.

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Armando Scopelliti, dalla musica alle origini familiari

 Sul padre di Noemi sono note alcune informazioni in più. In passato è stata la stessa cantante ha raccontare che Armando Scopelliti è cresciuto a Monfalcone fino agli 11 anni per poi trasferirsi a Roma con i genitori, di origine calabrese. La musica ha avuto un ruolo importante anche nella sua vita: suonava la chitarra in una band. Un'esperienza lontana dai successi ottenuti dalla figlia, ma che testimonia come la passione per le sette note fosse già presente in famiglia.

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Tra le passioni di Scopelliti c'è anche lo sport, al quale si è avvicinato anche da una posizione dirigenziale. Negli anni Novanta, infatti, è stato presidente del Football Club Pro Vasto, entrando così in contatto con il mondo del calcio anche sul piano societario.

Noemi ironizza sulla caduta dal palco postando meme sui social

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