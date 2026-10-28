Noemi ironizza sulla caduta dal palco postando meme sui social
© Instagram | Noemi
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Nelle sue Storie Instagram, la cantante Noemi , 44 anni, ha pubblicato un selfie che mostra lei e la madre (Stefania Serra) allo stadio, pronte a fare il tifo durante la partita tra la Roma e il Cagliari, finita 4-2 a favore dei giallorossi. "Mamma non lo sa, ma ora dovrà venire sempre allo stadio", ha scritto l'artista, accompagnando la frase con due cuoricini: uno giallo e uno rosso.
Dopo il selfie, Noemi ha pubblicato nelle Storie anche una sua foto nella quale regge tra le mani una maglia di calcio personalizzata, con il suo nome e il numero nove scritti in giallo. Immancabile la scritta "Forza Roma", che testimonia la passione con cui la cantante segue la sua squadra del cuore.
Le informazioni pubbliche sulla madre di Noemi sono limitate. Stefania Serra è una grande appassionata d'arte, anche se non ha intrapreso una carriera professionale in questo ambito. Il suo interesse si affianca a quello musicale del marito, Armando Scopelliti, delineando un contesto familiare nel quale Noemi ha potuto avvicinarsi a diverse forme di espressione artistica. La cantante ha raccontato in poche occasioni aspetti della propria vita privata e dei suoi genitori, mantenendo generalmente lontani dai riflettori molti dettagli della loro quotidianità.
Sul padre di Noemi sono note alcune informazioni in più. In passato è stata la stessa cantante ha raccontare che Armando Scopelliti è cresciuto a Monfalcone fino agli 11 anni per poi trasferirsi a Roma con i genitori, di origine calabrese. La musica ha avuto un ruolo importante anche nella sua vita: suonava la chitarra in una band. Un'esperienza lontana dai successi ottenuti dalla figlia, ma che testimonia come la passione per le sette note fosse già presente in famiglia.
Tra le passioni di Scopelliti c'è anche lo sport, al quale si è avvicinato anche da una posizione dirigenziale. Negli anni Novanta, infatti, è stato presidente del Football Club Pro Vasto, entrando così in contatto con il mondo del calcio anche sul piano societario.
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