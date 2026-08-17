Noemi è salita sul palco aiutandosi con le stampelle, accolta dagli applausi e dall'affetto dei presenti. Poi si è seduta e, con il microfono in mano, ha raccontato quanto le siano mancati i concerti nelle settimane di pausa. "Sono molto contenta di essere di nuovo sul palco stasera, di cantare per voi - ha detto rivolgendosi ai fan - Mi è mancato cantare in queste settimane, tantissimo, perché la musica ci dà sempre l’opportunità di sentirci più forti, di darci energie".