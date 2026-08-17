"Dove eravamo rimasti?". È con questa domanda, accompagnata da grande emozione, che Noemi è tornata sul palco per riprendere il suo tour estivo. La cantante ha scelto Bisacquino, in provincia di Palermo, per il suo ritorno davanti al pubblico dopo lo stop imposto da una brutta caduta durante un concerto a San Salvo Marina, nel Chietino.
Noemi è salita sul palco aiutandosi con le stampelle, accolta dagli applausi e dall'affetto dei presenti. Poi si è seduta e, con il microfono in mano, ha raccontato quanto le siano mancati i concerti nelle settimane di pausa. "Sono molto contenta di essere di nuovo sul palco stasera, di cantare per voi - ha detto rivolgendosi ai fan - Mi è mancato cantare in queste settimane, tantissimo, perché la musica ci dà sempre l’opportunità di sentirci più forti, di darci energie".
La cantante ha, quindi, voluto ringraziare tutte le persone che le sono state vicine durante il periodo di recupero, anche attraverso i social. "Volevo ringraziare anche le persone che mi hanno mandato dei messaggini su Instagram, sui social. Grazie mille, siete stati dolcissimi. È stato molto bello sentire tutta questa energia, questo calore, questo abbraccio".
La caduta dal palco aveva costretto Noemi a interrompere temporaneamente l’attività live e a rivedere il calendario dei concerti estivi. Il ritorno, però, è arrivato prima del previsto. La stessa artista ha spiegato che avrebbe dovuto aspettare ancora qualche settimana prima di tornare a esibirsi. "Sarei dovuta tornare un po' più tardi, avrei dovuto prendermi un altro po' di settimane", ha raccontato. Poi la decisione di anticipare il rientro: "Ho pensato che sarebbe stato più bello recuperare insieme".