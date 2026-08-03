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Noemi ed Enrico Papi conducono "Yoga Radio Estate”

 Torna la musica dalle piazze più famose dell’Emilia-Romagna. Si parte il 4 agosto, sul palco tantissimi artisti: da Tommaso Paradiso a Francesca Michielin, da Levante a Serena Brancale

03 Ago 2026 - 17:38
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© Ufficio stampa

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Prosegue l’estate in musica targata Mediaset. Da martedì 4 agosto, in prima serata su Italia 1, al via “Yoga Radio Estate” il format live prodotto da Radio Bruno. Alla conduzione della kermesse, la coppia inedita formata da Noemi ed Enrico Papi che, affiancati dallo speaker Enzo Ferrari, accompagneranno il pubblico in un viaggio tra musica e racconto.

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Nel primo appuntamento

  Ad alternarsi sul palco di piazzale Roma a Riccione, un parterre di artisti tra i più amati del panorama musicale italiano: Tommaso Paradiso, Francesca Michielin, Le Vibrazioni, Francesco Gabbani, Levante, Serena Brancale, Leo Gassmann, Tredici Pietro, Michele Bravi, Shade, Aiello, Kamrad, Bambole di Pezza, Gard, Angie, Delia, Eddie Brock.

Noemi, emozioni e colori del "Nostalgia Indoor Tour"

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© Luca Brunetti
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