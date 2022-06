Nicolò Zaniolo marca stretto le curve della hair-stylist Kejdis

Kate Middleton come Lady Diana: in uniforme per omaggiare l'esercito

Chiara Ferragni mette in vendita la casa americana, resa famosa da Pio e Amedeo

Michelle Hunziker e Giovanni Angiolini, le immagini hot in gommone

Diana Del Bufalo in Messico, è Benjamin la sua nuova fiamma

Leggi Anche Nicolò Zaniolo al mare con Tommaso, un campione di papà

Zaniolo, corteggiatissimo in campo e corteggiatore fuori campo, si è concesso qualche giorno di vacanza prima della ripresa degli allenamenti. In barca con gli amici si scatena in balletti e danze d’amore, mentre una bella mora fa capolino con le sue curve imperdibili. Si tratta di Kejdis Bardhi, una hair-stylist con la quale l’intesa sembra perfetta.

Leggi Anche Baby Zaniolo torna a casa, ecco la festa organizzata per Tommaso e la sua mamma



Prima del weekend a Ponza, Zaniolo era stato avvistato in Toscana con Federico Chiesa. Il selfie dei due calciatori era apparso nelle storie social e ha fatto sognare i tifosi juventini. Pare infatti che Zaniolo abbia una passione bianconera e chissà che l’estate non porti nuove avventure per Nicolò…

Leggi Anche Sara Scaperrotta si è laureata con baby-Zaniolo in braccio