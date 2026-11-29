Una separazione inaspettata scuote il mondo dello spettacolo internazionale. Nicole Scherzinger e Thom Evans non sono più una coppia. Dopo sette anni di relazione e una proposta scenografica e romantica alle Hawaii che sembrava preludere alle nozze, la cantante e attrice e l'ex rugbista hanno deciso di prendere strade diverse. A comunicare la fine della storia è stato proprio Evans, che ha scelto Instagram per condividere con i follower un messaggio particolarmente personale. "Rispetto la sua decisione" ha scritto. Parole dalle quali traspare tutta la sofferenza per una decisione che, almeno stando a quanto raccontato, non sarebbe stata sua. L'ex sportivo ha infatti spiegato di aver accettato la volontà di Nicole, augurandole il meglio per il futuro. La popstar, almeno per il momento, non ha rilasciato dichiarazioni pubbliche sulla separazione e sembra concentrata sui propri impegni professionali negli Stati Uniti.