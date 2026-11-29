Una separazione inaspettata scuote il mondo dello spettacolo internazionale. Nicole Scherzinger e Thom Evans non sono più una coppia. Dopo sette anni di relazione e una proposta scenografica e romantica alle Hawaii che sembrava preludere alle nozze, la cantante e attrice e l'ex rugbista hanno deciso di prendere strade diverse. A comunicare la fine della storia è stato proprio Evans, che ha scelto Instagram per condividere con i follower un messaggio particolarmente personale. "Rispetto la sua decisione" ha scritto. Parole dalle quali traspare tutta la sofferenza per una decisione che, almeno stando a quanto raccontato, non sarebbe stata sua. L'ex sportivo ha infatti spiegato di aver accettato la volontà di Nicole, augurandole il meglio per il futuro. La popstar, almeno per il momento, non ha rilasciato dichiarazioni pubbliche sulla separazione e sembra concentrata sui propri impegni professionali negli Stati Uniti.
L'annuncio di Thom Evans
Nel suo messaggio social, Thom Evans ha raccontato quanto sia doloroso mettere fine a un rapporto durato così a lungo. L'ex rugbista ha parlato di sette anni caratterizzati da amore, dedizione e progetti condivisi, sottolineando quanto fosse importante per lui il futuro che immaginava insieme a Nicole. Ha poi lasciato intendere che la decisione di interrompere la relazione sia arrivata dalla cantante, precisando di averla rispettata nonostante non rappresentasse il finale che avrebbe desiderato. Una dichiarazione composta, ma carica di malinconia, che ha immediatamente attirato l'attenzione dei fan. Fino a poco tempo fa, la coppia appariva ancora molto affiatata e nulla lasciava immaginare un epilogo simile.
Come si sono conosciuti?
La storia tra Nicole e Thom era cominciata nel 2019, quando i loro percorsi si erano incrociati durante The X Factor: Celebrity. All'epoca Scherzinger faceva parte della giuria insieme a Simon Cowell e Louis Walsh, mentre Evans partecipava alla competizione musicale con alcuni ex compagni di squadra, Levi Davis e Ben Foden. Il gruppo era riuscito ad arrivare fino alla semifinale, ma per Nicole e Thom l'esperienza televisiva aveva rappresentato l'inizio di qualcosa di molto più importante.
La relazione era partita lontano dai riflettori, per poi diventare ufficiale anche agli occhi del pubblico. La prima apparizione importante insieme era arrivata sul red carpet dei Golden Globe del 2020. Nei mesi successivi, complice anche il periodo trascorso insieme durante il lockdown, i due avevano iniziato a condividere sempre più momenti della loro quotidianità sui social. Vacanze, occasioni speciali, dediche romantiche e fotografie di coppia avevano contribuito a rendere la loro relazione una delle più seguite dello showbiz internazionale.
La proposta di matrimonio alle Hawaii
Il momento più romantico era arrivato nel giugno 2023, quando Thom aveva chiesto a Nicole di sposarlo durante una vacanza alle Hawaii. Una proposta da sogno, ambientata in uno scenario suggestivo, che la cantante aveva accolto con entusiasmo. Da quel momento, i fan avevano iniziato ad attendere il matrimonio, immaginando una cerimonia altrettanto romantica proprio nell'arcipelago che aveva fatto da cornice al fidanzamento. Tra le ipotesi circolate c'era anche quella di un possibile ricevimento in Portogallo. Le nozze, però, non sono mai state celebrate e la coppia non era arrivata a fissare una data ufficiale.
Il desiderio di diventare mamma
Nel futuro immaginato da Nicole c'era anche il desiderio di costruire una famiglia. Nel 2024, durante un'intervista al Sunday Times, la cantante aveva parlato apertamente della possibilità di diventare madre, spiegando di sentire il desiderio di avere un bambino nonostante i numerosi impegni professionali. Aveva raccontato di voler trovare il giusto equilibrio tra carriera e vita privata, consapevole del fatto che il tempo passa e che avrebbe voluto dedicarsi anche a questo importante progetto personale.
La dedica d'amore per il compleanno di Nicole
A rendere ancora più sorprendente la notizia della rottura sono alcune manifestazioni d'affetto che i due si erano scambiati pubblicamente. In occasione dell'ultimo compleanno di Nicole, Thom aveva dedicato alla compagna un messaggio molto romantico, nel quale celebrava non soltanto il suo talento e i successi professionali, ma soprattutto le sue qualità umane. L'ex rugbista aveva raccontato di essere profondamente colpito dalla generosità della cantante, dalla sua attenzione verso gli altri e dalla capacità di mettere sempre al primo posto le persone che ama. Non erano mancate parole di gratitudine per gli anni trascorsi insieme, accompagnate dall'augurio di vivere ancora tante avventure, viaggi, passeggiate e momenti da ricordare.