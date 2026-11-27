Love, che in passato è stata sposata con Kurt Cobain, ha ammesso di essersi sottoposta a un intervento al naso all’inizio della sua carriera. La musicista ne ha parlato apertamente durante un’apparizione al programma “Jimmy Kimmel Live!” nel 2014. KImmel ha confermato che la protagonista di “Man on the Moon” si è effettivamente sottoposta a un intervento al naso per correggere quel famoso “naso a patata”. “Sì, mi sono fatta sistemare il naso”, ha detto Love, aggiungendo che il suo nuovo naso ha cambiato le carte in tavola. “In sei mesi, il mondo intero è cambiato”, ha affermato. “È successo e basta… Avevo 20 anni quando l’ho fatto. Ero un’attrice negli anni ’80 ma, beh, diciamoci la verità, avevo un naso davvero enorme", ha continuato. "Quel naso non mi portava da nessuna parte, se non alla radio".