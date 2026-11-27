Courtney Love, 62 anni, ha pubblicato un selfie senza ritocchi che ha stupito i suoi fan. “Nessun filtro sulla mia pelle. È pazzesco”, ha scritto accanto alla foto, spiegando che il merito sarebbe stato di un trattamento Coreano: Korean skin glass per la pelle del viso, che le è stato fatto dal “miglior dermatologo di Londra”.
Non tutti i commenti sono stati lusinghieri, poiché alcuni hanno fatto notare che l’ex frontwoman degli Hole potrebbe essersi sottoposta a qualche ritocchino in passato. "La adoro, ma quella è una bella chirurgia estetica", ha scritto un follower. "Nessun filtro, ma un sacco di chirurghi", ha aggiunto un altro.
Love, che in passato è stata sposata con Kurt Cobain, ha ammesso di essersi sottoposta a un intervento al naso all’inizio della sua carriera. La musicista ne ha parlato apertamente durante un’apparizione al programma “Jimmy Kimmel Live!” nel 2014. KImmel ha confermato che la protagonista di “Man on the Moon” si è effettivamente sottoposta a un intervento al naso per correggere quel famoso “naso a patata”. “Sì, mi sono fatta sistemare il naso”, ha detto Love, aggiungendo che il suo nuovo naso ha cambiato le carte in tavola. “In sei mesi, il mondo intero è cambiato”, ha affermato. “È successo e basta… Avevo 20 anni quando l’ho fatto. Ero un’attrice negli anni ’80 ma, beh, diciamoci la verità, avevo un naso davvero enorme", ha continuato. "Quel naso non mi portava da nessuna parte, se non alla radio".
In un’intervista rilasciata a Harper’s Bazaar nel 2015, la cantante di “Doll Parts” ha elogiato le donne che non hanno fatto alcun intervento al viso. “Ci sono tantissime attrici meravigliose che stanno invecchiando e hanno un aspetto fantastico”, ha raccontato. “Voglio far parte di quel gruppo. Per me, invecchiare con grazia significa lasciare che accada e accettarlo. Secondo la mia esperienza, combatterlo sembra sempre sortire l’effetto contrario e rendere le persone ridicole”