Courtney Love a "Fuego" 1999: "La nostra generazione dovrebbe influenzare in modo positivo i più giovani"

Courtney Love

Fuego

leader della rock band Hole

Leggi Anche Ornella Muti nonna per la quarta volta: benvenuto piccolo Edoardo

Courtney

Kurt Cobain

frontman dei Nirvana,

Nel 1999si raccontava a "". "La voglia di fama è qualcosa che ho nel DNA, non so come mai, è innata. Da una parte c'è il successo, dall'altra la tua arte. Bisogna tenere separata la celebrità e la vita reale, queste due si conciliano solo se non prendi troppo seriamente il successo" confidavalaAdorata e venerata da sempre dai suoi fan,nell'intervista a "Fuego" raccontava quanto è importante "Influenzare in modo positivo i più giovani". Vedova didal quale ha avuto una figlia, spiegava di aver scritto diverse canzoni che parlano dell'ex marito, almeno una in ognuno dei quattro album pubblicati con le Hole, da "Pretty on the Inside" del 1991 a "Nobody’s Daughter" del 2010.