La storia del Mustang è arrivata a coinvolgere anche Sophie Taricone, figlia di Kasia e Pietro, nata nel 2004. È la sua voce a guidare il racconto del documentario, nel quale il passato familiare si intreccia con il presente della regione. Nel 2024, a diciannove anni, Sophie ha deciso di raggiungere il Mustang portando con sé la vecchia videocamera del padre. Attraverso le immagini registrate da Pietro durante il primo viaggio ha potuto riscoprire un'esperienza vissuta quando era ancora bambina e avvicinarsi a un luogo che aveva già avuto un significato importante per i suoi genitori.