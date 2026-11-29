Kasia Smutniak mantiene la promessa fatta a Pietro Taricone: dopo oltre vent'anni nasce "Mustang"
L'attrice ha dedicato il suo secondo docu-film alla regione remota del Nepal che visitò per la prima volta nel 2003: ha collaborato anche con la figlia
Per Kasia Smutniak il Mustang, regione remota del Nepal ai confini con il Tibet, è diventato molto più di una destinazione: è il posto in cui, nel 2003, ha condiviso con Pietro Taricone un viaggio destinato a lasciare un segno profondo nella loro vita. Da quell'esperienza è nata una promessa, quella di tornare per contribuire a proteggere la cultura locale. Un impegno che l'attrice ha portato avanti negli anni successivi, trasformandolo in un progetto concreto per la comunità. A questa storia è dedicato "Mustang", il documentario, che ripercorre oltre vent'anni di ricordi, incontri e cambiamenti attraverso anche lo sguardo della figlia Sophie.
Il primo viaggio in Nepal e la promessa con Pietro Taricone
Era il 2003 quando Kasia Smutniak e Pietro Taricone, che si conoscevano da poco, raggiunsero il Mustang con uno zaino e una piccola videocamera. La regione, situata nella catena dell'Himalaya e caratterizzata da un isolamento geografico allora ancora più marcato, apparve ai due come un mondo lontano dai ritmi della modernità. Un territorio in cui non esisteva neppure una strada e dove tradizioni, lingua e identità culturale conservavano un ruolo centrale nella vita quotidiana. Quell'esperienza lasciò un'impronta profonda nella coppia. Durante il soggiorno maturò il desiderio di ritornare un giorno e fare qualcosa per evitare che il patrimonio culturale del Mustang andasse perduto. La promessa, però, non poté essere mantenuta insieme: Taricone morì nel 2010, lasciando incompiuto quel progetto condiviso.
Dal ricordo alla scuola di Ghami: il progetto con Kunzom
A distanza di anni, Kasia riuscì a dare una forma concreta a quell'impegno. Nel 2016, insieme a Kunzom Thakuri, contribuì alla realizzazione della scuola di Ghami, un'iniziativa pensata per consentire ai bambini della regione di studiare senza essere costretti a trasferirsi lontano dalle proprie famiglie. Kunzom, appartenente alla famiglia reale del Mustang, aveva trascorso parte della propria vita all'estero, tra India e Stati Uniti, prima di scegliere di rientrare nel suo Paese nel 2011. Il suo obiettivo era contribuire alla conservazione delle tradizioni e dell'identità della propria terra. L'incontro con Smutniak ha permesso di unire questo impegno alla promessa nata durante il viaggio del 2003.
Sophie Taricone e il ritorno alle immagini del padre
La storia del Mustang è arrivata a coinvolgere anche Sophie Taricone, figlia di Kasia e Pietro, nata nel 2004. È la sua voce a guidare il racconto del documentario, nel quale il passato familiare si intreccia con il presente della regione. Nel 2024, a diciannove anni, Sophie ha deciso di raggiungere il Mustang portando con sé la vecchia videocamera del padre. Attraverso le immagini registrate da Pietro durante il primo viaggio ha potuto riscoprire un'esperienza vissuta quando era ancora bambina e avvicinarsi a un luogo che aveva già avuto un significato importante per i suoi genitori.
Per Kasia, il viaggio della figlia rappresenta un passaggio di testimone. L'impegno nato dall'incontro con Pietro non rimane confinato alla memoria di una coppia, ma viene raccolto da una nuova generazione. Sophie diventa così parte attiva di una storia che unisce il legame familiare alla volontà di preservare una cultura.
Il Mustang tra identità, modernità e cambiamento climatico
Il documentario non si limita a ricostruire la vicenda privata della famiglia Smutniak-Taricone. Al centro c'è soprattutto il rapporto con un territorio che sta attraversando una fase di trasformazione e che rischia di perdere alcuni dei suoi tratti più caratteristici. Il Mustang, conosciuto anche come "l'ultimo Tibet", si trova oggi a confrontarsi con l'arrivo di nuove infrastrutture.
Tra queste c'è una strada destinata a collegare Cina e India, un'opera che sta modificando gli equilibri di una regione rimasta a lungo isolata. A questa trasformazione si aggiungono le conseguenze del cambiamento climatico: le precipitazioni sono diventate più frequenti e intense, mettendo sotto pressione le costruzioni tradizionali realizzate con fango e argilla. Anche la scuola di Ghami deve fare i conti con questa fragilità ambientale.
Ventitré anni di riprese e memoria personale
La realizzazione di Mustang è il risultato di un percorso durato oltre due decenni. Il materiale utilizzato per il documentario è stato raccolto nell'arco di ventitré anni, inizialmente senza che esistesse già un progetto cinematografico definito. Alle prime registrazioni del 2003, girate da Kasia e Pietro con una videocamera amatoriale MiniDV, si sono aggiunti nel tempo filmati realizzati con telefoni, GoPro e altri piccoli dispositivi.
Le immagini mostrano momenti della vita della coppia nel Mustang, ma anche Sophie bambina durante i viaggi in Nepal insieme alla madre. La spontaneità delle riprese domestiche è rimasta una componente importante del film, che accosta materiali privati a sequenze realizzate successivamente. Dopo il viaggio di Sophie nel 2024, Kasia è tornata nella regione nel 2025 insieme a una troupe professionale, per completare il racconto.
Il secondo documentario diretto da Kasia Smutniak
Con Mustang, Smutniak firma la sua seconda opera cinematografica da regista dopo "Mur", documentario del 2023 che le è valso un Nastro d'Argento e una candidatura ai David di Donatello. Anche in questo caso parte da un'esperienza personale, ma sceglie di allargare lo sguardo oltre la propria storia familiare. "Mustang" è stato presentato in anteprima alla Festa del Cinema di Roma, dove ha ricevuto il premio del pubblico Terna, ex aequo con Congo Boy di Rafiki Fariala. Il documentario è arrivato nelle sale italiane il 23 novembre 2026, inizialmente per una programmazione speciale di tre giorni, dal 23 al 25 novembre. L'accoglienza è stata significativa: secondo i dati diffusi il 26 novembre, il film ha superato i 50mila spettatori in appena tre giorni.
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