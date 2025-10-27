"Non è un mistero che Smutniak abbia pubblicamente sostenuto il diritto all'aborto, criticando in più occasioni le leggi della Polonia e ritenendole un pericolo per i diritti delle donne", si legge sul sito PolskiiRadi.pl. Non solo. Il Pis, il partito di destra a cui appartiene il presidente della repubblica Andrej Duda, ha scritto alla produzione del film per protestare. L’attrice, invece, almeno per ora ha preferito non replicare alla polemica.