Anche il viaggio di Smutniak nel suo documentario è un viaggio diviso da muri: quello davanti alla finestra della casa dei nonni a Lódz, dove la regista giocava da bambina, che era il muro del cimitero ebraico nel ghetto di Litzmannstadt. E quello contro i migranti che arrivano da terre lontane attraverso il bosco più antico d'Europa, una frontiera impenetrabile in un mare di alberi, Puszcza Bialowieza, che, proprio come il mare, è un elemento nuovo per le migliaia di persone che tentano il viaggio.

Contro tutte le barriere

Muri di ogni genere, quindi: alcuni insormontabili, invisibili e che dividono le persone tra esseri umani degni di simpatia e coloro che non la meritano. Muri che sono foreste, filo spinato ma che a volte si spalancano come porte aperte, come nel caso dell'accoglienza dei profughi ucraini. Nel suo viaggio grazie all'aiuto di attivisti locali e con una leggerissima attrezzatura tecnica, la regista raggiunge il confine e filma ciò che non si vuole raccontare. Cercando di riconciliarsi con il proprio passato, Kasia torna a casa con una forte consapevolezza: l'accoglienza non deve fare distinzioni, chiunque sia in pericolo va soccorso, un continente che si definisca democratico non innalza muri.