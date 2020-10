Kasia Smutniak contro il divieto di aborto in Polonia: "Guardo il mio Paese con orrore"

Continuano le tensione in Polonia con le contestazioni contro la sentenza delle Corte costituzionale che ha dichiarato l’aborto illegale, anche in caso di malformazione del feto. Tra i tanti volti noti del mondo dello spettacolo che si sono schierati contro la decisione del governo, c'è anche Kasia Smutniak . L'attrice di origini polacche è intervenuta sui social pubblicando uno sfogo diretto a Jarosławie Kaczyński, leader del partito al governo Pis (Diritto e Giustizia): "Ciò per cui i miei genitori hanno combattuto è stato oggi violentato e calpestato", corredato da una foto con tanto di dito medio alzato.

Nel lungo post pubblicato, l'ex compagna di Pietro Tarricone e oggi moglie del produttore Domenico Procacci spiega di non riconoscere più il suo Paese e di non capire come sia possibile che uno Stato civile possa fare tutti "questi passi indietro".

E proprio all'ex Primo ministro della Polonia, responsabile di questo processo involutivo che ha segnato il Paese negli ultimi anni, l'attrice di "Perfetti sconosciuti" ha indirizzato le sue parole: “Sig. Jarosławie Kaczyński, Lei ha attraversato molte volte i confini negli ultimi anni. Come donna polacca che ha trascorso la maggior parte della sua vita all’estero, l’ho guardata da lontano. Con tristezza e orrore, ho visto come le decisioni del suo governo hanno lentamente cambiato la mia immagine della Polonia. Ciò per cui i miei genitori hanno combattuto è stato spogliato e calpestato oggi. I miei figli saranno responsabili di questi giganteschi passi indietro. Come madre, donna e cittadina di questo paese, dico BASTA!”





