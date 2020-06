Kasia Smutniak fiera della sua vitiligine: “Ho creato un filtro, più siamo meglio è” Instagram 1 di 28 Instagram 2 di 28 Instagram 28 di 28 Instagram 28 di 28 Instagram 28 di 28 Instagram 28 di 28 Instagram 28 di 28 Instagram 28 di 28 Instagram 28 di 28 Instagram 10 di 28 Instagram 11 di 28 Instagram 12 di 28 Instagram 13 di 28 Instagram 14 di 28 Instagram 15 di 28 Instagram 16 di 28 Instagram 17 di 28 Instagram 18 di 28 Instagram 19 di 28 Instagram 20 di 28 Instagram 21 di 28 Instagram 22 di 28 Instagram 23 di 28 Instagram 24 di 28 Instagram 25 di 28 Instagram 26 di 28 Instagram 27 di 28 Instagram 28 di 28 leggi dopo slideshow ingrandisci

“Non è passato nemmeno un anno da quando ho postato la mia prima foto con la vitiligine. Quel momento di timore e di incertezza per il dopo, non lo scorderò mai. Da un lato ero fiera di aver mostrato una nuova me, dall’altro avevo paura di non essere accettata, nel mio lavoro per esempio o di sentirmi derisa, osservata. E sapete cosa è successo dopo? Nulla. Non è successo proprio nulla. O meglio, nulla di eclatante. Sono arrivati tanti commenti di sostegno e di condivisione. E ne sono seguiti altri e altri ancora, ma soprattutto, io ho smesso di vedere le macchie. Proprio come i nei. Sai che ci sono, però non ci fai tanto caso. Perché è naturale e fanno parte di te. Oggi posso dire che la vicinanza delle tante persone con la mia stessa “particolarità” è stata preziosa per il mio percorso” racconta in un lungo e commovente post l’attrice, che ha deciso di lanciare un filtro che simula proprio la vitiligine.

“Mi sono messa al lavoro per realizzare il mio filtro di bellezza che ho chiamato #Beautyligo e sarei felice se lo provassimo tutti, in omaggio alla bellezza della diversità. Un tema che, vitiligine o no, mi sta molto a cuore… Prendi la posa, sentiti bella e scatta la foto: più siamo, meglio è”. L’hanno seguita subito Jane Alexander che ha scritto: “Se fossimo tutti uguali sarebbe una noia mortale”, ed Euridice Axen che ringrazia la Smutniak: “Grazie Kasia per questa sensibilizzazione e per averci messo la tua meravigliosa faccia”. Anche Roberta Giarrusso l’ha sperimentato e ha scritto: “Imparate ad andare oltre ciò che vedono gli occhi!”.

