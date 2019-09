Nozze a sorpresa per Kasia Smutniak e Domenico Procacci

Sono riusciti a ingannare i fan e a depistare gli invitati, che credevano di dover partecipare al party per i 40 anni di Kasia Smutniak e invece si sono ritrovati ospiti delle nozze della bella polacca con Domenico Procacci . Una cerimonia semplice, riservata e dal sapore hippie per la coppia, insieme dal 2011. A celebrare il matrimonio Sandro Veronesi, mentre la sposa ha voluto come testimone il regista Ferzan Ozpetek .

Un ricevimento immerso nella natura a Formello, nella campagna romana, nella villa dove vive la coppia. Per dire sì a Procacci, la Smutniak ha scelto un abito bianco con le spalline sottili, una coroncina di fiori in testa e niente scarpe ai piedi. Lo sposo, invece, indossava abito scuro e camperos. La coppia ha festeggiato in un'atmosfera rilassata insieme ai figli (Leone, nato 5 anni fa, e Sophie (15 anni) nata dall’unione di Kasia con Pietro Taricone) e agli amici più cari, tra cui Luciano Ligabue. Per tutti un banchetto a base di mozzarelle pugliesi. Marito e moglie non hanno voluto regali, ma un'offerta al progetto benefico dell'attrice: una scuola aperta in Nepal con la Pietro Taricone Onlus.