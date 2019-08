Kasia Smutniak mostra la vitiligine su Instagram: "Ora amo anche i miei difetti"

Sarà il traguardo dei 40 anni che Kasia Smutniak ha appena festeggiato, ma l'attrice, come racconta su Instagram, ha imparato ad accettare le cose difficili. Come la vitiligine , una malattia cronica della pelle caratterizzata dalla comparsa sulla cute di chiazze bianche. Le star del cinema in genere nascondono i difetti con trucco e photoshop, Kasia invece si mostra senza inganni: "Crescere è anche imparare ad accettare tutto quello che la vita ci porta".

"Cose belle, cose che ci vengono facili ma che non dovremmo dare mai per scontate - prosegue - Ma sopratutto momenti difficili, che ci mettono alla prova, per non perdere il senso dei momenti felici. Insomma tutto. Io, crescendo, ho imparato anche un'altra cosa, accettare non è sufficiente. Bisogna amare i propri difetti! Per gli ultimi 6 anni ho imparato ad accettare e amarmi per quello che sono. È stato un percorso, mica subito... E solo oggi mi sento di condividere questo pensiero con voi. Qualche tempo fa ho letto una frase che mi è rimasta impressa 'Fatti amare per i tuoi difetti che i pregi li sanno amare tutti' e ho deciso di farla mia".