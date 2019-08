Kasia Smutniak compie 40 anni: eccola a "Verissimo" insieme a Stefano Accorsi per raccontare il Ligabue regista

Nata a Pila, in Polonia, il 13 agosto 1979, Kasia Smutniak spegne oggi quaranta candeline. Attrice molto richiesta nel cinema e nella televisione (ricordiamo tra i suoi film "Caos calmo", "Perfetti sconosciuti", "Allacciate le cinture" e "Loro", mantre tra le fiction di successo "In treatment"), è legata da otto anni a Domenico Procacci ed è madre di due figli: Leone, 5 anni, nato dalla relazione con il produttore, e la quattordicenne Sophie avuta invece da Pietro Taricone - scomparso tragicamente nel 2010 a causa di uno schianto fatale con il paracadute.



Per festeggiare questi quarant'anni, Kasia si prende un anno sabbatico lontano dal set per dedicarsi a se stessa, alla sua famiglia e alle persone che ama, ma anche per fare del bene come in Nepal, dove grazie alla Pietro Taricone Onlus ha costruito una scuola a Ghami. Figlia di un generale dell'aviazione, Kasia ha ottenuto lo scorso anno un brevetto da pilota e sempre lo scorso giugno ha volato con le Frecce tricolori. Rivediamola a "Verissimo" quando assieme a Stefano Accorsi racconta l'ultimo lavoro del Luciano Ligabue regista, "Made in Italy".