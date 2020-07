Donne che supportano le donne, la challenge in bianco e nero che impazza sui social

Scatti di donne in bianco e nero stanno letteralmente invadendo Instagram. Sono donne che supportano le donne, e che manifestano il loro impegno accettando la nuova challenge social. Dive americane o star di casa nostra, in pose provocanti o più formali, ma tutte manifestano il loro appoggio alla causa femminista. Alessia Marcuzzi condivide un bellissimo primo piano, Jane Alexander indossa solo il reggiseno e copre in pube con le mani, Jennifer Garner sorride felice: ognuna a modo suo ma tutte unite con l'hashtag #womensupportingwomen.

La "chiamata" arriva via social in privato, e chi decide di partecipare non deve fare altro che condividere il proprio scatto in bianco e nero. Lo scopo è quello di sostenersi a vicenda contro la violenza e contro il maschilismo. Tra i milioni di donne, anche non famose, che hanno accettato la sfida, ci sono anche molte star: sportive, attrici, cantanti, modelle, influencer.... Fedrica Pellegrini ha scelto un sofisticato scatto a figura intera, Caterina Balivo ride felice sugli scogli, Natalie Portman rivolge uno sguardo penetrante all'obiettivo, Liz Hurley prova con un nudo d'antan.

"Nessun giudizio, nessuna paura, nessun odio, solo amore, solidarietà, supporto, aiuto, amicizia e coraggio" ha scritto Laura Chiatti a corredo del suo post. "Noi donne dobbiamo prenderci cura delle altre donne", è il messaggio di Samantha De Grenet. "Credo fermamente nelle donne che si aiutano, supportano, sostengono e si danno forza a vicenda" afferma la Alexander. E poi ci sono anche Levante, Kasia Smutniak e Khloe Kardashian: tutte pronte a dare il loro appoggio alle altre donne.

