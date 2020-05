La nuova challenge da vip, guarda chi tiene tutto in equilibrio

Difficile mantenere gli equilibri dentro e fuori in questo lungo periodo di isolamento. Le vip hanno provato a scegliere le cinque cose che hanno dovuto mantenere stabili giocando con Weworld Onlus per accendere l’attenzione su tutti coloro che devono fare sforzi più grandi degli altri per tenere tutto in equilibrio ed affrontare le difficoltà quotidiane. Da Elena Sofia Ricci a Laura Chiatti, scopri i cinque oggetti che hanno scelto…

Nuova challenge, guarda chi è rimasto in equilibrio Tgcom24 1 di 23 2 di 23 23 di 23 23 di 23 23 di 23 23 di 23 23 di 23 23 di 23 23 di 23 10 di 23 11 di 23 12 di 23 13 di 23 14 di 23 15 di 23 16 di 23 17 di 23 18 di 23 19 di 23 20 di 23 21 di 23 22 di 23 23 di 23 leggi dopo slideshow ingrandisci

Fanny Cadeo racconta di essere stata “maestra” per la gioia di Carol, poi chef (specializzata in dolci), esperta di pulizie di casa e parrucchiera fai da te, e ancora dedita alla lettura dei copioni ed è riuscita anche a fare ginnastica. “Spesso siamo noi donne quelle più capaci a raccordare diverse attività e a tirare fuori risorse, ma ci sono anche donne anche meno fortunate che trovandosi sole si trovano in grandi difficoltà, aiutiamole e uniamoci” scrive sui social.

Barbara Tabita aggiunge: “Tenere tutto sulle proprie spalle, da soli, è difficile e richiede equilibrio ed energie. Cerchiamo di renderci utili dove possiamo, di non dimenticare nessuno e di sostenerci”.

Anche Paola Iezzi aderisce alla challenge: “Questo è un periodo complicato che spesso ci rende difficile mantenere gli equilibri necessari per poter condurre un’esistenza serena. In questo tempo mi rendo conto di essere una persona molto fortunata e di poter approfittare di queste fortune che sono lo spazio fisico e mentale, la presenza di risorse importantissime, come la musica e la creatività, che mi permettono di vedere sempre il mondo e la vita da altre prospettive. E dispongo dell’immensa fortuna di non essere momentaneamente oppressa da grandi dolori che ostacolerebbero certamente i miei “voli pindarici”. Ma in questo momento ci sono persone la cui tranquillità è minata a causa di difficoltà pratiche importanti come la mancanza di spazio, la gestione dei figli, specie i più piccoli, o quelli affetti da malattie importanti, le persone che arrancano con le economie, le persone con disabilità, momentanee o permanenti. Quelle che hanno subito lutti. Insomma, tutta quella gente che fa fatica più di altra a gestire questo momento complicato, perché il loro equilibrio era già difficilissimo prima”.

Le vip addosso mettono solo il cuscino: dalla Barolo alla Cioni Instagram 1 di 12 Instagram 12 di 12 Instagram 12 di 12 Instagram 12 di 12 Instagram 12 di 12 Instagram 12 di 12 Instagram 12 di 12 Instagram 12 di 12 Instagram 12 di 12 Instagram 10 di 12 Instagram 11 di 12 Instagram 12 di 12 leggi dopo slideshow ingrandisci Non ci sono solo le ex veline bionde Elena Barolo e Irene Cioni tra le protagoniste della nuova challenge dedicata ai cuscini in quarantena. Hanno accolto l’invito a postare scatti senza nulla addosso, se non un cuscino, anche Giulia De Lellis, Melory Blasi, Sabrina Ghio, Giulia Valentina. Chiuse tra le mura domestiche le belle inventano una sfida per un outfit da relax. Via la tuta o il pigiamone e benvenuta sexitudine: pelle nuda coperta da un cuscino, ma ognuna si inventa una cintura, un tacco, un foulard che fa la differenza. Sfoglia la gallery e scoprile tutte…

Elisa Di Francisca scrive: “Insieme possiamo costruire un nuovo equilibrio più inclusivo, in cui le donne non siano più costrette a tenere tutto in equilibrio da sole”.

Elena Sofia Ricci aggiunge: “Ognuno di noi fa del proprio meglio per tenere insieme i pezzi della propria vita. Se sei donna è sempre un po' più complicato. Provate a farlo tenendo in mano le 5 cose che più di tutte hanno caratterizzato la vostra quarantena”. E poi ci sono Laura Chiatti, Milena Miconi, Claudia Gerini, Mia Ceran e molte altre: sfoglia la gallery e scopri tutti gli equilibristi vip.

Ti potrebbe interessare: