“Il mio desiderio è quello di valorizzare l’unicità di ognuno di noi”. Posa senza trucco, al naturale mentre sorride distesa sul letto e una luce le sprizza dagli occhi. Alessia Marcuzzi scatta un selfie e scrive: “Ho deciso di scattarmi una fotografia, senza filtri e senza trucco... Perché io sono la mia luce. Tutti noi siamo belli, esattamente per quelli che siamo. E allora mi è venuta un’idea: ho pensato di invitare anche voi a fare lo stesso! Scattatevi una foto in primo piano senza make-up”. La challenge in quarantena è servita…

Alessia Marcuzzi senza trucco in lockdown: siamo belli per quello che siamo Tgcom24 1 di 17 Instagram 17 di 17 Instagram 17 di 17 Instagram 17 di 17 Instagram 17 di 17 Instagram 17 di 17 Instagram 17 di 17 Instagram 17 di 17 Instagram 17 di 17 Instagram 10 di 17 Instagram 11 di 17 Instagram 12 di 17 Instagram 13 di 17 Instagram 14 di 17 Instagram 15 di 17 Instagram 16 di 17 Instagram 17 di 17 leggi dopo slideshow ingrandisci

Leggi anche>Alessia Marcuzzi in quarantena non perde la speranza: "Torneremo ad abbracciarci"

Dopo i canti a squarciagola sul balcone, gli appelli a restare a casa, i racconti della quarantena con la famiglia, le foto ricordo in giro per il mondo, gli allenamenti in salotto (nel post di un video scrive: “L’esercizio della befana casalinga per un interno coscia a prova di scopa”), i panorami mozzafiato nelle foto in bikini, Alessia Marcuzzi si mostra senza trucco. Non è la prima volta che in questa emergenza sanitaria si svela ai follower. Aveva mostrato come si scurisce le sopracciglia da sola e aveva spiegato i segreti delle sue capigliature.

Leggi anche>Casa Marcuzzi a Roma tra balcone e canti a squarciagola

Sul piano sentimentale il lockdown in casa Marcuzzi scorre perfetto: dal matrimonio con Paolo Calabresi Marconi (qualche giorno fa ha scritto a corredo di uno scatto di coppia felici e innamorati: “Ma come funziona sta storia che noi umani invecchiamo e tu ringiovanisci?

Auguri amore. Ti vogliamo tutti un mondo di bene”) che va a gonfie vele, al bellissimo rapporto con i figli Mia e Tommaso fino al quadrupede di famiglia, il piccolo Brownie, una nuvoletta di pelo che addolcisce le giornate di tutti.



Leggi anche>Alessia Marcuzzi giudice ad "Amici 19": "Mi fa strano essere qui, è il primo giorno che esco dopo la quarantena"

Ti potrebbe interessare: