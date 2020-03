Alessia Marcuzzi in quarantena non perde la speranza: "Torneremo ad abbracciarci"

Chiusi in casa e spesso lontani dagli affetti, non è facile mantenere il morale alto in questi giorni di quarantena. Alessia Marcuzzi prova a dare una mano, proponendo quello che che lei stessa definisce nel suo video su Instagram "un piccolo gesto d'amore". L'invito ai suoi follower è quello di condividere sui social, con l'hashtag #torneremoadabbracciarci, scatti di abbracci, per sentire più vicini i propri cari almeno virtualmente.

"Questa non è una sfida, non è una challenge, chiamiamolo un piccolo gesto d'amore. .. In questo momento in cui dobbiamo rimanere a casa, e bisogna farlo perché è importante, la cosa che ci manca di più sono gli abbracci. Quindi mi è venuta in mente una cosa: perché non facciamo dei video in cui possiamo in qualche modo abbracciare virtualmente tutte le persone che ci mancano e a cui vogliamo molto bene?" spiega Alessia in un lungo video social.

Poi prosegue: "Mi sono anche detta: cominciamo intanto a farlo a casa con le persone che ci sono, che sono intorno a noi, i nostri famigliari perché a volte si danno per scontate delle cose e dei piccoli gesti che invece ci possono aiutare e ci possono far capire tante cose. Poi ho pensato alle persone che sono da sole a casa e mi sono detta: magari questo video può essere un po' terapeutico magari si può cogliere l'occasione per mandarlo a qualcuno che si ama, oppure a qualcuno che non si vede da molto tempo".

L'invito ai follower è quello di seguire il suo esempio, condividendo qualche foto o filmato: "Comunque provateci se volete, io l'ho fatto, non sono riuscita a mettere dentro tutti... ma mando davvero un abbraccio virtuale a tutti quanti, soprattutto alle persone che ci stanno aiutando in questo momento e che stanno aiutando ai nostri malati: i medici gli infermieri e le persone della Protezione Civile".

Nel video postato dalla Marcuzzi, la conduttrice appare insieme alle persone che ama di più: la figlia Mia Facchinetti e suo padre Francesco e il figlio Tommaso Inzaghi, la mamma, il papà, il martio Paolo Calabresi Marconi, la nonna, le amiche di una vita ma non solo: ci sono anche Rudy Zerbi, Nicola Savino, Luciana Littizzetto, Geppi Cucciari e molti altri vip.