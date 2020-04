In lockdown le vip restano (in foto) tutte incinte

“La vita è più forte del Covid”, questo il motto della campagna organizzata da Fondazione Rava per sostenere il “progetto maternità” per dotare di attrezzature e presidi di protezione gli hub di Milano e di altre città. La challenge partita da Martina Colombari prevede di postare un momento felice della maternità: dagli scatti col pancione a quelli con il bebè tra le braccia. In tante hanno già aderito…