“Cocomero vista cielo”, guarda quanti pancioni nudi 

“Cocomero vista cielo” scrive Silvia Provvedi postando uno scatto dal basso del suo pancione nudo. Il buongiorno di Alena Seredova è in short in seta e pizzo e pelle nuda. Il compagno Alessandro Nasi accarezza dolcemente il ventre e le gambe lunghe e sinuose della showgirl completano il quadretto. Selfie allo specchio per Cristina Marino e per Hilaria Balwin.

Gravidanze agli sgoccioli e pancioni esplosivi per molte vip che in quarantena ne approfittano per coccolare i bebè che portano in grembo. Silvia Provvedi diventerà mamma a giugno e si fa accompagnare dai follower in queste ultime settimane prima del parto. L’ecografia diventa social e ogni scatto del suo ventre arrotondato è l’occasione per raccontare qualcosa della sua maternità.

Alena Seredova non sta più nella pelle di vedere la sua piccolina. Dopo i due maschietti, David Lee e Louis Thomas, avuti da Gigi Buffon, la modella aspetta una femminuccia dall’attuale compagno Alessandro Nasi. Rintanata nella sua villa torinese, esce solo per vedere la sua piccolina (nell’ecografia) e trascorre il tempo a coccolarla nel pancione.

Felicità alle stelle anche per Cristina Marino alla sua prima gravidanza e alle ormai “esperte” Hilaria Baldwin e Beatrice Valli. Sfoglia la gallery e guarda tutti i “cocomeri” al sole…

