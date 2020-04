Silvia Provvedi diventerà mamma di una bambina a giugno e non sta più nella pelle. In attesa di presentare a tutti la piccolina, la cantante del duo Le Donatella mostra sui social le immagini dell'ecografia. Pancione nudo, e mascherina a coprire naso e bocca, condivide con tutti i follower la sua emozione postando un video della visita: "1,370 kg d'amore. Manca sempre meno... ti aspettiamo cucciola!", scrive nel post.

Silvia Provvedi, che “panciona” emozionata! Sui social anche l’ecografia Instagram 1 di 19 Instagram 19 di 19 Instagram 19 di 19 Instagram 19 di 19 Instagram 19 di 19 Instagram 19 di 19 Instagram 19 di 19 Instagram 19 di 19 Instagram 19 di 19 Instagram 10 di 19 Instagram 11 di 19 Instagram 12 di 19 Instagram 13 di 19 Instagram 14 di 19 Instagram 15 di 19 Instagram 16 di 19 Instagram 17 di 19 Instagram 18 di 19 Instagram 19 di 19 leggi dopo slideshow ingrandisci

LEGGI ANCHE > Silvia Provvedi rivela: "Aspetto una femmina. Corona? Provo tristezza"

Sul profilo Instagram che condivide con la sorella Giulia, Silvia posta le immagini più belle della sua dolce attesa. Ha superato le 29 settimane di gravidanza e il parto si fa ormai davvero imminente. Lei intanto sfoggia orgogliosa il pancione che lievita a vista d'occhio, posando in lingerie o in tuta mentre si allena con la sua inseparabile gemella. Ci tiene alla forma fisica, e il workout è un appuntamento al quale non rinuncia mai. Con i fan condivide consigli sugli esercizi e sull'alimentazione, ma anche teneri video del suo pancione. Qualche tempo fa la bella mora ha confidato in un'intervista al settimanale Chi il nome che ha scelto per la sua piccolina: Benedetta.

LEGGI ANCHE >Silvia Provvedi in dolce attesa, ecco le prime foto con il pancione

La Provvedi è fidanzata con Giorgio De Stefano, imprenditore calabrese che gestisce un noto locale a Milano e che ha 13 anni più di lei. Un ragazzo riservato e poco interessato alle apparenze, con cui la cantante ha deciso di mettere su famiglia. Non pensano alle nozze, anche se Silvia non esclude che con l'arrivo della bimba i loro piani per il futuro possano cambiare...

Cicogne in volo, ecco le vip in dolce attesa Instagram 1 di 14 Instagram 14 di 14 Instagram 14 di 14 Instagram 14 di 14 Gente 14 di 14 Instagram 14 di 14 instagram 14 di 14 Instagram 14 di 14 Instagram 14 di 14 Instagram 10 di 14 Instagram 11 di 14 Instagram 12 di 14 Instagram 13 di 14 Instagram 14 di 14 leggi dopo slideshow ingrandisci

Potrebbe interessarti: