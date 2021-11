Kasia Smutniak: “Gli attori fingono le emozioni, io le ho vissute davvero”

“Dopo il lockdown non mi va di sprecare tempo con cose inutili, ogni momento è importante”. Kasia Smutniak si racconta al Corriere della Sera in occasione dell’uscita del film “3/19” in cui interpreta un’avvocatessa. Si parla di emozioni, Kasia si racconta per quello che è: “Io non sono un maschiaccio - dice - sono una donna normale e queste sono le mie passioni".

Kasia Smutniak oggi ha 40 anni ed è un'attrice affermata. Gli attori fingono le emozioni sul set - dice parlando di cinema - altre volte le vivono davvero e non capisci dov’è la verità. Con tutto quello che è successo a me, tante emozioni le ho vissute davvero”.

E poi si racconta per quello che è: “Io non sono un maschiaccio, sono una donna normale e queste sono le mie passioni. Mi piace anche cucinare e fare l’uncinetto. Ma non fa notizia”.



“Io a 40 anni sto bene con me stessa, non nascondo il tempo che passa, ne vado fiera, mi piace come cambia il mio corpo, per me è più bello di chi finge di averne 20, sarebbe come cancellare la mia storia. Ho più problemi con i media e i social che ti caricano di filtri” conclude l’attrice.

Kasia Smutniak fiera della sua vitiligine: "Ho creato un filtro, più siamo meglio è"

