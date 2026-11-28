Pastello, gesso, olio, argilla e rullini Kodak Gold: sono questi gli strumenti con cui Sophie Taricone costruisce il proprio universo. Nata a Roma il 4 settembre 2004, oggi ha 22 anni ed è la figlia di Kasia Smutniak e di Pietro Taricone. Ha scelto pittura e fotografia, tenendosi lontana da cinema e televisione, e protegge con cura la propria vita privata. Il suo nome è tornato però in primo piano grazie a "Mustang", il documentario firmato dalla madre arrivato nelle sale italiane il 23 novembre 2026.