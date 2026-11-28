Pastello, gesso, olio, argilla e rullini Kodak Gold: sono questi gli strumenti con cui Sophie Taricone costruisce il proprio universo. Nata a Roma il 4 settembre 2004, oggi ha 22 anni ed è la figlia di Kasia Smutniak e di Pietro Taricone. Ha scelto pittura e fotografia, tenendosi lontana da cinema e televisione, e protegge con cura la propria vita privata. Il suo nome è tornato però in primo piano grazie a "Mustang", il documentario firmato dalla madre arrivato nelle sale italiane il 23 novembre 2026.
Pennelli, pellicola e accademie
Il suo lavoro nasce da tecniche miste, in cui pigmenti, acrilico e olio dialogano con il pastello e il gesso, e passa anche per la pellicola 35mm, tra Kodak Gold e Ilford. I supporti sono vari: tela, legno, cartone, terracotta e carta di lino.
Sophie Taricone ha studiato al Paris College of Art e all'Accademia di Belle Arti di Venezia. La giovane ha esposto in Italia e all'estero, in iniziative come Terra come Esperienza con Stefano Paganini, Anime Resilienti, Elysion Paris e Art Number 23. Ha anche illustrato il romanzo "Cosa è successo?" di Nicolò Bressan Degli Antoni.
Sophie Taricone, la voce di Mustang
Presentato alla scorsa Festa del Cinema di Roma, il documentario "Mustang" intreccia le immagini del viaggio compiuto nel 2003 da Kasia Smutniak e Pietro Taricone nella regione nepalese del Mustang con il cammino di Sophie (che ne è la voce narrante), partita a 19 anni dopo aver chiesto alla madre la telecamera del padre.
Pietro Taricone, noto per avere partecipato nel 2000 alla prima edizione del reality show di Canale 5 Il Grande Fratello, è morto nel 2010 a soli 35 anni in un tragico incidente con il paracadute, quando la figlia non aveva ancora compiuto 6 anni. Sophie ha anche un fratellastro più piccolo, Leone, nato nel 2014 dalla relazione della madre con il produttore Domenico Procacci. Chi la osserva ritrova nel suo viso qualcosa di papà Pietro: lo sguardo intenso, il sorriso, i lineamenti. Una somiglianza che molti notano con grande affetto.
Kasia Smutniak sul red carpet con la figlia Sophie Taricone: la somiglianza con papà Pietro sorprende ancora
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