Sophie Taricone ormai è una splendida 18enne. In bikini leopardato sfoggia in spiaggia tutta la sua bellezza. Il suo sguardo inquieto, gli occhi e i capelli scuri e l'incarnato ricordano tanto quelli di papà Pietro Taricone, protagonista indimenticabile del "Grande Fratello 1" scomparso prematuramente nel 2010 a seguito di un incidente con il paracadute. Il fisico slanciato e sottile e le gambe lunghe ed esili, sono però le stesse di Kasia Smutniak che insieme a lei e alla loro famiglia si gode un po' di meritato relax. La comitiva si trova a Taormina, dove l'attrice ha ricevuto il premio Nations Award.

Sophie Taricone ha debuttato davanti ai flash dei fotografi alla Festa del Cinema di Roma. Bellissime ed elegantissime sul red carpet del film "Il Colibrì", mamma e figlia hanno rubato la scena con la loro grazia ed eleganza. A maggio le due hanno fatto il bis a Cannes, e anche quella volta è stato un successo. L'attrice in camicia e cravatta e la ragazza in crop top e pancia nuda, avevano accompagnato Domenico Procacci per la presentazione della pellicola "Il sol dell'avvenire" di Nanni Moretti .

L'amore tra Kasia Smutniak e Pietro Taricone

Kasia Smutniak e Pietro Taricone si sono conosciuti nel 2003 sul set del film Radio West e lì era scoppiato il loro amore. Il 4 settembre dell'anno successivo è nata Sophie Taricone, e tutto sembrava perfetto. Quando la piccola non aveva ancora 6 anni, la tragedia: un brutto incidente in paracadute ha tolto la vita all'ex gieffino. Per l'attrice è stato un colpo durissimo ma, come una Fenice, è risorta. Non ha mai dimenticato il padre di sua figlia, alla cui memoria ha dedicato una scuola che ha fondato in Nepal, ma ha trovato la forza per andare avanti. L'incontro con Domenico Procacci, sposato a sorpresa nel 2019 e da cui 9 anni fa ha avuto Leone, è stato l'inizio di una seconda vita.