Oltre a raccontare questa particolare abitudine, Tommaso Paradiso ha deciso di fare un regalo ai suoi follower. In occasione dell'anniversario dell'album, ha condiviso la prima versione di Tornare a casa, una registrazione alla quale è particolarmente legato. Il cantante ha rivelato che questa versione è la preferita di Andrea Rosi, presidente di Sony, al quale ha voluto dedicare pubblicamente il brano. Nel messaggio ha ricordato con affetto la vicinanza ricevuta negli ultimi anni, paragonando il sostegno dell'amico a quello di una figura paterna. Una dedica personale che accompagna una versione del pezzo più intima e diversa da quella che il pubblico ha poi avuto modo di ascoltare. Paradiso ha ricordato, infatti, come il percorso creativo di una canzone possa cambiare profondamente dalla prima idea alla sua realizzazione definitiva.