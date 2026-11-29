Tommaso Paradiso si racconta sui social e lo fa partendo da un'occasione speciale: il primo compleanno di Chez Paradiso, il suo album. Per celebrare questa ricorrenza, il cantautore ha pubblicato su Instagram una fotografia legata in modo particolare al significato del disco, accompagnandola con una lunga riflessione personale. Nel suo racconto, l'artista ha svelato alcune abitudini che fanno parte della sua vita quotidiana e che probabilmente non tutti i follower conoscevano. Tra queste, una curiosa consuetudine che riguarda il modo in cui raggiunge i ristoranti e una caratteristica fisica che, anziché rappresentare un fastidio, per lui è diventata quasi un piacere.
La passione per le passeggiate
Paradiso ha spiegato di preferire, quando ne ha la possibilità, gli spostamenti a piedi. Una scelta che riguarda soprattutto le uscite serali, perché per il cantante la cena rappresenta un appuntamento speciale, quasi un momento irrinunciabile della giornata. Non si tratta semplicemente di consumare un pasto: è un vero e proprio rituale, al quale attribuisce un valore particolare. Proprio per questo ama raggiungere i locali camminando, godendosi il percorso prima di sedersi a tavola.
Ma c'è un dettaglio che rende questa abitudine ancora più singolare. Il cantante ha raccontato di sudare moltissimo quando cammina, arrivando a scherzare sul paragone con Zinedine Zidane. Una caratteristica che molti potrebbero considerare scomoda, ma che lui vive in maniera completamente diversa. La parte più curiosa della confessione riguarda proprio il rapporto di Tommaso Paradiso con il sudore. Il cantautore ha spiegato di apprezzare questa sensazione, considerandola una sorta di liberazione e associandola a un momento di benessere. L'artista ha descritto questo rapporto attraverso il contrasto tra due dimensioni opposte: da una parte ciò che si introduce nel corpo, dall'altra ciò che viene eliminato.
Ecco perché nella fotografia scelta per celebrare l'anniversario del disco compare anche una maglietta verde di ricambio. Non è un elemento casuale, ma il simbolo di una piccola strategia che gli permette di godersi le sue passeggiate senza rinunciare alla serata al ristorante.
La maglietta di ricambio
Nel post, Paradiso ha raccontato di portare spesso con sé una maglietta pulita. Dopo aver camminato e sudato, gli basta trovare un bagno, rinfrescarsi al lavandino, asciugarsi e cambiarsi prima di raggiungere il tavolo. Un gesto semplice, che per lui assume anche un significato più profondo. Il cantante ha spiegato che, quando esce con quella maglietta, sente ogni luogo come se fosse casa propria. Non importa dove si trovi: gli basta avere la possibilità di ritrovare un minimo di familiarità e tranquillità per sentirsi a proprio agio. Un pensiero che si collega direttamente a Tornare a casa, uno dei brani del progetto, e che rappresenta anche il filo conduttore della fotografia scelta per festeggiare il primo anno di Chez Paradiso.
Il regalo ai fan
Oltre a raccontare questa particolare abitudine, Tommaso Paradiso ha deciso di fare un regalo ai suoi follower. In occasione dell'anniversario dell'album, ha condiviso la prima versione di Tornare a casa, una registrazione alla quale è particolarmente legato. Il cantante ha rivelato che questa versione è la preferita di Andrea Rosi, presidente di Sony, al quale ha voluto dedicare pubblicamente il brano. Nel messaggio ha ricordato con affetto la vicinanza ricevuta negli ultimi anni, paragonando il sostegno dell'amico a quello di una figura paterna. Una dedica personale che accompagna una versione del pezzo più intima e diversa da quella che il pubblico ha poi avuto modo di ascoltare. Paradiso ha ricordato, infatti, come il percorso creativo di una canzone possa cambiare profondamente dalla prima idea alla sua realizzazione definitiva.