© IPA | Pedro Pascal alla premiere de "I Fantastici Quattro - Gli inizi" a Londra
© IPA | Pedro Pascal alla premiere de "I Fantastici Quattro - Gli inizi" a Londra
© IPA | Pedro Pascal alla premiere de "I Fantastici Quattro - Gli inizi" a Londra
© IPA | Pedro Pascal alla premiere de "I Fantastici Quattro - Gli inizi" a Londra
Pedro Pascal si è lasciato andare alle lacrime, mentre ricordava la madre, María Verónica Pascal Ureta, scomparsa nel 2000 per suicidio. Durante un'intervista al New York Times, l'attore cileno, tra i volti più amati del panorama televisivo e cinematografico internazionale, ha affrontato un argomento così personale con una sincerità disarmante, raccontando quanto sia difficile comprendere fino in fondo il dolore che può portare una persona a non riuscire più a trovare una via d'uscita: "So esattamente cosa si prova" ha confidato, visibilmente commosso.
Nel suo racconto, Pascal ha voluto soffermarsi anche sull'importanza di non affrontare da soli i momenti di maggiore fragilità. Parlando della propria esperienza, ha spiegato di aver scelto di chiedere aiuto, riconoscendo il valore del sostegno esterno quando il dolore diventa troppo difficile da gestire. L'attore ha invitato a non ridurre tragedie così complesse a semplici definizioni o etichette. Secondo la sua prospettiva, dietro una perdita di questo tipo possono nascondersi sofferenze profonde, esperienze traumatiche e ferite emotive difficili da raccontare. Nel ricordare la madre, Pascal ha parlato soprattutto di un dolore che non può essere spiegato attraverso una sola diagnosi.
Nel corso dell'intervista, l'attore ha ricostruito alcuni passaggi della vita della madre, cercando di raccontare il contesto personale e familiare nel quale era cresciuta. María Verónica aveva conosciuto il futuro marito quando era ancora adolescente. A soli 22 anni si era ritrovata lontana dal proprio Paese come rifugiata politica, con due figli da crescere. Intorno alla metà dei suoi quarant'anni aveva poi fatto ritorno in Cile. Pascal ha riflettuto sulle numerose difficoltà che potrebbero aver segnato il percorso della donna, dalle vicende politiche alle dinamiche familiari più intime. Un insieme di esperienze che, secondo l'attore, potrebbe aver contribuito a una sofferenza diventata insostenibile. "Non ce l'ha fatta. Penso che avesse il cuore spezzato", ha raccontato con la voce rotta dall'emozione.
Uno degli aspetti più dolorosi del ricordo riguarda la distanza che separava Pedro dalla madre negli ultimi tempi della sua vita. All'epoca il giovane attore stava cercando di costruirsi una carriera negli Stati Uniti. Il suo obiettivo era riuscire a ottenere un ruolo in una serie televisiva che gli garantisse una stabilità economica sufficiente per poter accogliere la madre e farla trasferire da lui. Quel progetto, però, non si è realizzato in tempo. Pascal ha ricordato quanto desiderasse trovare un'opportunità professionale che gli permettesse di starle vicino e offrirle una possibilità diversa. Un rimpianto che emerge ancora oggi nelle sue parole, insieme alla consapevolezza di quanto fosse profondo il legame che li univa. L'attore ha descritto la madre come una donna importante nella sua vita e ha voluto ribadire che, nonostante le difficoltà, era stata una brava mamma.
Dopo la morte di María Verónica, Pedro e la sorella maggiore Javiera hanno assunto un ruolo fondamentale nella vita dei fratelli più piccoli, Lux e Nicolás, contribuendo a prendersene cura. La famiglia è rimasta da allora uno dei punti centrali dell'esistenza dell'attore. Non a caso, in una precedente intervista rilasciata a Esquire nel 2023, Pascal aveva parlato del suo forte istinto protettivo nei confronti dei fratelli e delle persone che considera parte della propria famiglia. Aveva spiegato di investire gran parte delle proprie energie emotive proprio in questi rapporti, anche perché non ha costruito una famiglia propria.