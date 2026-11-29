Uno degli aspetti più dolorosi del ricordo riguarda la distanza che separava Pedro dalla madre negli ultimi tempi della sua vita. All'epoca il giovane attore stava cercando di costruirsi una carriera negli Stati Uniti. Il suo obiettivo era riuscire a ottenere un ruolo in una serie televisiva che gli garantisse una stabilità economica sufficiente per poter accogliere la madre e farla trasferire da lui. Quel progetto, però, non si è realizzato in tempo. Pascal ha ricordato quanto desiderasse trovare un'opportunità professionale che gli permettesse di starle vicino e offrirle una possibilità diversa. Un rimpianto che emerge ancora oggi nelle sue parole, insieme alla consapevolezza di quanto fosse profondo il legame che li univa. L'attore ha descritto la madre come una donna importante nella sua vita e ha voluto ribadire che, nonostante le difficoltà, era stata una brava mamma.