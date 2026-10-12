Natalia Paragoni smette di condividere notizie sulla sua salute, una scelta precisa: "Non sono la mia malattia"
Dopo mesi di cure contro il linfoma di Hodgkin, l'ex volto di "Uomini e Donne" spiega perché ha deciso di non raccontare più i dettagli del suo percorso
Natalia Paragoni smette di condividere notizie sulla sua salute, una scelta precisa: “Non sono la mia malattia” © Tiktok
Dopo aver raccontato pubblicamente la diagnosi, le chemioterapie e i momenti più difficili della malattia, Natalia Paragoni, 28 anni, ha deciso di cambiare rotta. L'influencer ed ex protagonista di "Uomini e Donne" non vuole più condividere ogni aggiornamento sulle sue condizioni di salute.
Una scelta consapevole, che ha spiegato ai follower attraverso un video pubblicato su TikTok, rispondendo alle tante domande ricevute dopo settimane di silenzio. Il motivo è racchiuso in poche parole: "Non sono la malattia, non mi voglio identificare in questo".
Natalia Paragoni spiega perché non parlerà più della malattia
Mentre si prepara per uscire, Natalia affronta un argomento che negli ultimi mesi ha occupato inevitabilmente molto spazio sui suoi profili social. Dopo la diagnosi di linfoma di Hodgkin, arrivata ad aprile, aveva scelto di documentare il percorso terapeutico, condividendo anche gli effetti collaterali delle cure. Adesso, però, sente il bisogno di voltare pagina.
"Ragazze, io non vi sto più aggiornando perché sono tornata alla mia vita di prima", racconta, precisando di aver cercato di mantenere le proprie abitudini anche durante l'estate, compatibilmente con le energie a disposizione.
Non si tratta di nascondere quanto accaduto, ma di non lasciare che la malattia diventi l'unico elemento attraverso cui essere riconosciuta. "Non voglio che la mia persona venga legata a questo momento della mia vita. Perché è un momento e io non sono questo", sottolinea. E aggiunge: "Io sono altro, sono sempre stata altro, ho costruito altro nella mia vita".
Una posizione che riguarda anche il rapporto con i social. Pur avendo sempre raccontato molti aspetti della propria quotidianità, Natalia rivendica il diritto di mantenere privata una parte della sua esperienza: "Centrare la mia vita su questo, anche no".
Come sta Natalia Paragoni dopo la chemioterapia
L'influencer ha comunque voluto rassicurare chi continua a preoccuparsi per lei. "Non sto più facendo chemioterapia: i globuli bianchi e le forze sono tornate", spiega, senza entrare nei dettagli clinici. "Se mi chiedete come sto, sto bene, tutto a posto, procede".
La diagnosi era arrivata durante l'ottavo mese di gravidanza, mentre aspettava la figlia Beatrice. Dopo il parto, il 5 maggio, aveva iniziato le cure. A luglio aveva annunciato una risposta molto positiva alla terapia, con l'ultima seduta prevista per il 7 settembre.
Oggi Natalia preferisce concentrarsi sulla quotidianità, sulla famiglia e sul lavoro, senza trasformare il proprio percorso di salute nel centro della sua presenza online. "Racconto le cose belle e anche quelle difficili, ma mantenendo il focus su chi sono oggi: mamma, donna e professionista", chiarisce. Un modo per ricordare che condividere una diagnosi non significa rinunciare, in seguito, alla propria riservatezza.