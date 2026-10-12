"Ragazze, io non vi sto più aggiornando perché sono tornata alla mia vita di prima", racconta, precisando di aver cercato di mantenere le proprie abitudini anche durante l'estate, compatibilmente con le energie a disposizione.

Non si tratta di nascondere quanto accaduto, ma di non lasciare che la malattia diventi l'unico elemento attraverso cui essere riconosciuta. "Non voglio che la mia persona venga legata a questo momento della mia vita. Perché è un momento e io non sono questo", sottolinea. E aggiunge: "Io sono altro, sono sempre stata altro, ho costruito altro nella mia vita".