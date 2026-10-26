Lutto reale

Reali di Monaco, ​​trovato morto il cugino del principe Alberto II

Antoine de Massy, 29 anni, è stato trovato senza vita in circostanze ancora da chiarire. Alberto II e Charlène sconvolti dalla notizia

26 Ott 2026 - 17:30
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La notizia ha colpito da vicino la famiglia reale di Monaco, chiamata a fare i conti con una perdita improvvisa e dolorosa. Antoine de Massy, 29 anni, nipote della principessa Antoinette, sorella di Ranieri III, nonché cugino di Alberto II è morto in circostanze sulle quali sono in corso accertamenti. La scomparsa del giovane ha suscitato cordoglio nel Principato, dove il suo cognome è legato da generazioni anche al mondo del tennis.

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Il cordoglio di Alberto II e Charlène per a morte di Antoine de Massy

 La notizia del decesso del 29enne è stata confermata dal Palazzo del Principe, che ha diffuso un messaggio di partecipazione al dolore dei familiari. "Le loro Altezze Serenissime il principe Alberto II e la principessa Charlène hanno appreso con tristezza della morte di Antoine de Massy", si legge nella comunicazione ufficiale. I sovrani hanno espresso le proprie condoglianze ai parenti e alle persone a lui vicine condividendo il lutto per una scomparsa prematura, con il ragazzo che aveva appena 29 anni.

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Secondo le ricostruzioni circolate nelle ultime ore, il giovane sarebbe stato cercato dai familiari dopo non essersi presentato a un pranzo. Le autorità sarebbero state avvertite e il corpo sarebbe stato successivamente rinvenuto in un giardino nei pressi di Villa Sauber, nella zona del Larvotto. Le informazioni disponibili riferiscono inoltre che una persona sarebbe stata trattenuta nell'ambito degli accertamenti. Restano da chiarire le circostanze della morte.

La passione per il tennis e la storia di famiglia

 Figlio del barone Christian de Massy e di Cécile Gelabale, Antoine aveva coltivato fin da bambino l'amore per il tennis. In un'intervista del 2012 a Vogue aveva raccontato che era stato il padre a introdurlo a questo sport quando aveva appena tre anni. In seguito si era trasferito in Florida per allenarsi intensamente senza interrompere gli studi, sognando anche di rappresentare Monaco alle Olimpiadi.

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La sua passione si inseriva in una tradizione familiare importante: la zia Elizabeth-Ann de Massy aveva guidato il Monte-Carlo Country Club e la Federazione monegasca di tennis. Un legame con lo sport che il Palazzo ha voluto ricordare nel messaggio dedicato al giovane.

Sabrina Salerno strega il principe Alberto di Monaco

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