La notizia del decesso del 29enne è stata confermata dal Palazzo del Principe, che ha diffuso un messaggio di partecipazione al dolore dei familiari. "Le loro Altezze Serenissime il principe Alberto II e la principessa Charlène hanno appreso con tristezza della morte di Antoine de Massy", si legge nella comunicazione ufficiale. I sovrani hanno espresso le proprie condoglianze ai parenti e alle persone a lui vicine condividendo il lutto per una scomparsa prematura, con il ragazzo che aveva appena 29 anni.