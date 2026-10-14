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Stephanie di Monaco, la figlia più piccola di Grace Kelly e il principe Ranieri, incanta a 61 anni alla serata di beneficenza all'Hotel de Paris di Monte Carlo. La principessa, presente con tutti i figli alla serata di Global Gift Gala, ha sfoggiato un elegante abito rosso. L'evento benefico, alla seconda edizione, è promosso dall'associazione Global Gift Foundation, un ente impegnato nella raccolta fondi da destinare a programmi e progetti a favore di donne, bambini e famiglie che si trovano in difficoltà. Madrina della serata l'attrice americana Eva Longoria, 51 anni, che è anche presidente onoraria della fondazione. Insieme alla Longoria, Maria Bravo, fondatrice dell'organizzazione. Altra ospite illustre Alexandra Leclerc, moglie di Charles, stupenda con il pancione davanti ai fotografi.
La principessa Stéphanie, la più ribelle, ma anche riservata della famiglia reale monegasca, era insieme ai tre figli. Il primogenito Louis Ducruet, in compagnia della moglie Marie Chevallier, la secondogenita Pauline e la più piccola Camille Gottlieb. La principessa Stéphanie ha avuto i primi due figli con Daniel Ducruet, ex guardia del corpo della famiglia reale e poi personaggio televisivo. La più giovane, Camille, è figlia di Jean Raymond Gottlieb, anche lui ex bodyguard del principato. Stéphanie è nonna delle due nipotine Victoire e Constance, figlie di Louis.
La principessa ha indossato per la serata un fiammante abito rosso con ruches, la silhouette del vestito risaltava il punto vita. La figlia Camille, in nero, in un long dress con maniche lunghe e un profondo scollo. Ad attirare l'attenzione, nel look d'insieme, un luccicante girocollo a maglia larga, con orecchini abbinati. Anche la secondogenita Pauline ha deciso di indossare il nero, con applicazione di gioielli su tutta la lunghezza del vestito. Chi ha voluto letteralmente brillare è stata la cognata di Stéphanie, Marie. La consorte di Louis ha optato per un abito completamente ricoperto di paillettes argentate.
La principessa di Monaco è sempre stata sensibile ai temi sociali, da oltre vent'anni sostiene campagne impegnate nella lotta all'AIDS. La principessa non vuole soltanto sostenere la lotta alla malattia, ma anche porre l'attenzione sulla solitudine, i pregiudizi e l'emarginazione che spesso coinvolgono i pazienti di AIDS. Stéphanie è dal 2004 presidente e fondatrice di "Fight Aids Monaco". La missione dell'associazione si basa su tre principi fondamentali: informare, prevenire e sostenere. Oltre a mettere al centro la dignità della persona, prima ancora della sua condizione di salute. Un impegno filantropico che Stéphanie ha trasmesso anche ai figli: in una recente intervista a Gala l'ultimogenita Camille ha dichiarato che la madre le ha insegnato l'importanza di donare amore al prossimo, senza aspettarsi nulla in cambio.
La moglie del pilota di Formula 1, incinta, ha sfilato sul red carpet in un abito lungo celeste e maniche a volant, una figura quasi angelica. Alexandra è fondatrice di Corazones Unidos, un'organizzazione che si impegna in progetti che promuovono l'accesso all'istruzione dei bambini. A completare il suo look preziosi gioielli di diamanti e una pochette argentata. Eva Longoria ha scelto invece un vestito di velluto nero, impreziosito da un dettaglio scintillante sul décolleté, come accessori dei luminosi orecchini abbinati al girocollo e braccialetti e anelli in colore argento.