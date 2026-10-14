La principessa Stéphanie, la più ribelle, ma anche riservata della famiglia reale monegasca, era insieme ai tre figli. Il primogenito Louis Ducruet, in compagnia della moglie Marie Chevallier, la secondogenita Pauline e la più piccola Camille Gottlieb. La principessa Stéphanie ha avuto i primi due figli con Daniel Ducruet, ex guardia del corpo della famiglia reale e poi personaggio televisivo. La più giovane, Camille, è figlia di Jean Raymond Gottlieb, anche lui ex bodyguard del principato. Stéphanie è nonna delle due nipotine Victoire e Constance, figlie di Louis.