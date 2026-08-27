Sempre più miliardari stanno pensando di trasferirsi in Patagonia per scampare all'apocalisse (se verrà)

Le ambizioni di Varsavsky vanno oltre la semplice creazione di una magione dove sentirsi al sicuro. Il "tech bro" sta infatti già lavorando a un romanzo che immagina la vita a Wamani dopo che una guerra nucleare ha spazzato via gran parte degli Stati Uniti, dell'Europa e dell'Asia. Un vero e proprio manifesto in forma di racconto che ha come protagonista proprio Martín Varsavsky e la sua famiglia, in fuga precipitosa da Madrid dopo che il nostro ha notato movimenti navali insoliti sui satelliti. "Siamo già nella terza guerra mondiale, le linee del fronte sono già tracciate", ha detto il magnate in un’intervista al Financial Times in cui ipotizzava un prossimo conflitto globale che avrebbe reso "perfettamente sensato" dotarsi di un rifugio. Una tesi che ha convinto anche il suo amico personale Peter Thiel, con cui ha ammesso di aver parlato di una possibile "fuga" in Argentina spingendolo ad acquistare una casa a Buenos Aires e dei terreni in Uruguay.