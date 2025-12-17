Il presidente argentino Milei è disposto a "cedere" un suo ministro al futuro governo cileno

Tra i temi trattati con Milei, Kast ha posto l'accento su "sviluppo imprenditoriale, investimenti e sicurezza, con particolare attenzione alla lotta al crimine organizzato", fenomeno che, secondo il presidente eletto, "oltrepassa i confini nazionali e richiede cooperazione regionale". Secondo El País, il viaggio a Buenos Aires evidenzia una "forte sintonia politica" con Milei. La presidenza argentina ha precisato che i due leader di destra hanno "stabilito priorità" in materia di sicurezza e lotta al crimine organizzato transnazionale, oltre a definire strategie per promuovere commercio e investimenti bilaterali.