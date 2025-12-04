Cile, dal 2026 vietati i cellulari in tutte le scuole

Cina, nuove regole per chi compra un cellulare: riconoscimento facciale obbligatorio © Da video
Il Parlamento cileno ha dato l'ok definitivo alla legge che impedirà l'utilizzo dei telefoni cellulari in ogni scuola del Paese a partire dal 2026. La Camera dei Deputati ha approvato le modifiche presentate dal Senato, lasciando ora al presidente Gabriel Boric il compito di procedere con la promulgazione del provvedimento, come riportato da Infobae.
Il ministro dell'Istruzione, Nicolás Cataldo, ha spiegato che: "Abbiamo approvato la legge che proibisce l'uso dei cellulari", precisando che il divieto coinvolgerà l'intero sistema scolastico, con deroghe consentite solo in circostanze specifiche legate alla salute degli studenti o a eventuali emergenze.
Secondo le autorità, la scelta punta a rafforzare la capacità di concentrazione degli alunni e a migliorare la convivenza in classe, limitando elementi di distrazione durante le attività didattiche. Un progetto sperimentale realizzato in un istituto di Santiago aveva già mostrato segnali incoraggianti sul fronte della partecipazione e del benessere degli studenti.
I dati PISA 2023 indicano che oltre la metà degli studenti cileni dichiara di distrarsi con dispositivi digitali durante le lezioni. Per Cataldo, la nuova normativa costituisce "un cambiamento culturale necessario" per sostenere la socializzazione e il percorso di apprendimento in un contesto segnato da una crescente iperconnessione.