Elezioni Cile, il conservatore Kast vince le presidenziali: Jara riconosce la sconfitta

Il conservatore José Antonio Kast sarà il nuovo presidente del Cile. Con l'83,4% delle schede scrutinate, l'esponente del Partito repubblicano ha ottenuto il 58,61% dei voti, contro il 41,39% di Jeanette Jara del Partito comunista e candidata della sinistra. Kast si avvia inoltre a essere il candidato di destra più votato nella storia a un ballottaggio presidenziale: ha infatti superato i 4,1 milioni di voti, battendo il record precedente di Sebastian Pinera, nel 2017, di 3 milioni e 796 mila voti. Poco dopo la diffusione del terzo bollettino elettorale Jara si è complimentata per la vittoria dell'avversario "augurandogli successo per il bene del Cile".