Fotogallery - Miriam Leone sul set con il figlio Orlando
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L'attrice sorprende dando ai suoi capelli una tonalità più profonda e sofisticata
Miriam Leone © Instagram
Miriam Leone cambia pelle, o meglio, capelli. L’attrice abbandona il suo iconico rosso ramato e si presenta con una nuova tonalità: il castano ciliegia. Un passaggio netto, ma non estremo, che segna un'evoluzione più che una rottura. Il debutto è arrivato a Roma, al photocall del film "Le cose non dette", dove il nuovo colore ha subito attirato l’attenzione.
Il nuovo look di Miriam Leone si muove tra due mondi: il rosso e il castano. Il risultato è una tonalità profonda, con riflessi violacei che emergono soprattutto alla luce naturale. Il cosiddetto Cherry Brunette elimina le sfumature aranciate tipiche del rosso classico e punta su una base più fredda, quasi vinaccia.
Sui capelli lunghi dell'attrice, il colore si sviluppa in modo uniforme, ma mai piatto. Le ciocche riflettono la luce in modo diverso, creando un effetto dinamico. È una scelta che funziona soprattutto all'aperto, dove i riflessi melanzana diventano più evidenti.
Non è un cambio casuale. Il castano ciliegia è tra le tonalità più richieste del momento, complice il ritorno di colori più naturali, ma intensi. E Miriam Leone intercetta così la tendenza senza forzarla.
Il punto non è stupire a tutti i costi. Il nuovo colore di capelli di Miriam Leone mantiene una coerenza con la sua immagine. Non stravolge, ma aggiorna il look. Gli occhi chiari e la carnagione luminosa vengono valorizzati da una nuance che aggiunge profondità senza appesantire.
Fondamentale anche la resa tecnica. La lucentezza gioca un ruolo chiave: trattamenti gloss e cura delle lunghezze permettono al colore di esprimersi al meglio. Senza brillantezza, il castano ciliegia perderebbe gran parte del suo effetto.
Il risultato finale è equilibrato. Un look più maturo, forse, ma anche più sofisticato. Miriam Leone resta riconoscibile, ma con una sfumatura in più. Un cambio che non fa rumore, ma si nota. E che, ancora una volta, conferma la sua capacità di far conciliare lo stile personale e le tendenze.
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