Miriam Leone cambia pelle, o meglio, capelli. L’attrice abbandona il suo iconico rosso ramato e si presenta con una nuova tonalità: il castano ciliegia. Un passaggio netto, ma non estremo, che segna un'evoluzione più che una rottura. Il debutto è arrivato a Roma, al photocall del film "Le cose non dette", dove il nuovo colore ha subito attirato l’attenzione.